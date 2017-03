Maladie de Lyme : comment reconnaître les symptômes ?

Aussi appelé érythème migrant, une plaque rouge peut se former autour de la piqûre et s’étendre petit à petit, jusqu’à atteindre 5 à 15 cm de diamètre. Le Pr Perronne est formel : "Un érythème migrant doit systématiquement faire penser à la maladie de Lyme. En revanche, son absence n’exclut pas la maladie". Parce que souvent il n’est pas douloureux et ne démange pas, il peut vite échapper à notre vigilance, s’il est dans le dos par exemple. La lésion cutanée disparaît généralement d’elle-même au bout d’un mois même sans traitement. Mais la bactérie Borrelia, elle, est toujours dans l’organisme.