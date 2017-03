Maladie de Lyme : où sévissent les tiques en France ?

Mais ne vous y méprenez pas : "Les tiques sont présentes partout en France, précise le Pr Perronne, elles vivent généralement en dessous de 1500 mètres d’altitude, plutôt dans les régions humides et boisées." Les risques d’être contaminé par un acarien infecté sont donc plus grands dans les forêts. Les chasseurs et les forestiers sont d’ailleurs les plus exposés.

Mais les citadins ne sont pas épargnés. Les tiques peuvent en effet se cacher dans les hautes herbes des parcs et des jardins. Une étude de l’Institut Pasteur montre ainsi que 12,4% des nymphes (le stade de développement entre la larve et la tique adulte) sont infectées par les borrélies dans les forêts franciliennes de Fontainebleau et de Rambouillet. Les données, aussi instructives soient-elles, remontent cependant à 1996.