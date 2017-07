Maladie de Lyme : une application pour débusquer les tiques

Mais ce n’est pas tout. Les plus impliqués et désireux d’aider la science pourront aussi envoyer la tique par la poste aux chercheurs de l'Inra*, après avoir pris soin de la retirer avec un tire-tique et l’avoir laissé au congélateur une dizaine de minutes, histoire d’être bien sûr d'avoir tué la bestiole. Une fois la tique scotchée à une feuille avec le numéro de déclaration obtenu sur l’application, les scientifiques auront toutes les informations nécessaires pour mener à bien leurs travaux et avoir une chance de mieux appréhender les agents pathogènes présents dans leur organisme.





* Projet Citique, laboratoire tous chercheurs. Centre Inra Grand-Est Nancy. 54 280 Champenoux.