Maladies tropicales : toujours un milliard de personnes touché dans le monde, mais la lutte progresse

Elles "aveuglent, mutilent et défigurent des centaines de millions de personnes dans les bidonvilles" et dans les régions les plus pauvres de la planète. Au nombre de 19, les maladies tropicales négligées (MTN), se contractent là où l'eau est insalubre, et où les conditions d'hygiène et d'assainissement sont insuffisantes. Si un milliard de personnes ont été traitées pour au moins une de ces maladies en 2015, des progrès "sans précédent" ont été accomplis ces dernières années, annonce ce mercredi l’OMS.





"Ces dix dernières années, des millions de personnes ont échappé au handicap et à la pauvreté, grâce à l'un des partenariats mondiaux les plus efficaces de la santé publique moderne", précise notamment, le Dr Margaret Chan, directrice générale de l'OMS.