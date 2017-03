Marisol Touraine veut améliorer la santé sexuelle des Français

La stratégie prévoit également de renforcer et de diversifier la prévention des IST et du VIH à l'horizon 2030, grâce à "la promotion de dispositifs adaptés aux personnes et à leur situation", tels que le traitement préventif du sida ou "prophylaxie pré-exposition" (PrEP) pour les publics les plus à risque.



Mais le ministère rappelle également que le préservatif - qui permet d'éviter à la fois les IST et l'infection par le VIH - "reste l'outil de prévention privilégié". L'éducation à la sexualité, tant sur le plan biologique que sur le plan psychique, sera également renforcée chez les plus jeunes, avec une attention particulière portée aux moins de 15 ans dont 20% ont déjà eu des relations sexuelles.



Des actions seront par ailleurs mises en place pour améliorer la vaccination contre le virus de l'hépatite B et le papillomavirus (HPV) qui peuvent se transmettre lors de relations sexuelles.



Cette stratégie sera mise en oeuvre par un comité de pilotage dirigé par le Pr Patrick Yeni, un spécialiste des maladies infectieuses qui préside le Conseil national du sida et des hépatites virales (CNS).