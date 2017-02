Maroc : des médecins extraient une sangsue de 6 centimètres de la gorge d'une fillette

HORREUR - Une petite fille âgée de six ans et qui présentait de graves difficultés respiratoires et des rejets de sang par la bouche a été admise dans un hôpital de Casablanca (Maroc). Après examen, les médecins ont découvert qu'une sangsue d'une longueur de 6 centimètres végétait dans la gorge de l'enfant. Un cas aussi rarissime qu'effroyable.