Cosmétiques : quand la chasse aux points noirs devient dangereuse

La FEBEA s’est procurée "sur une plateforme de vente en ligne, les produits les plus populaires" afin d’étudier la composition de ces masques noirs grâce à leur étiquetage. Problème : "Aucun de ces produits reçus n’est conforme à la règlementation européenne", constate la Fédération des Entreprises de la Beauté. Elle note par ailleurs "des incohérences entre la liste des ingrédients et les informations portant sur la durée de vie du produit". Il est d’autant plus difficile de s’en rendre compte puisqu’aucune des indications ne sont en français. "Ces trois produits seraient fabriqués en Chine", indique-t-elle également.