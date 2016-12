Antidiarrhéiques, laxatifs… ces médicaments inefficaces et risqués qui ne font pas du bien au transit

Après les repas des fêtes de fin d’année, ils font fureur en pharmacie. Et pour cause, ils promettent monts et merveilles contre les ballonnements, les remontées d’acides ou la constipation. Mais c’était sans compter sur l’association 60 millions de consommateurs* qui a voulu vérifier leurs réels bénéfices.





Médicaments qui facilitent la digestion et/ou luttent contre les ballonnements, laxatifs et antidiarréhiques… elle a comparé les substances actives incorporées dans la composition de 30 médicaments vendus sans prescription médicale par rapport aux effets escomptés. Résultats : rien ne sert de vous ruer dessus suite à un repas copieux et arrosé, ils sont inutiles et exposent à des effets indésirables. Même ceux qui sont remboursés à 15 ou 30% réservent des surprises.