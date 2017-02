Mélanome, cancer du sein ou de l’estomac… les risques varient en fonction du niveau de vie de chacun

Verdict : les populations issues des milieux les plus défavorisés sont davantage sujettes aux cancers des voies respiratoires et digestives. Les cancers du larynx sont les plus fréquents, suivis par ceux des lèvres-bouche-pharynx et du poumon chez les hommes. Mais le foie, l’estomac et le pancréas ne sont pas non plus épargnés. Les femmes, quant à elles, sont davantage touchées par les cancers du col de l’utérus.





La chercheuse de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), Joséphine Bryère, l’explique par "la détermination sociale de certains facteurs de risque comme la consommation de tabac, les expositions professionnelles ou les polluants atmosphériques." De précédentes études ont en effet montré que les populations précaires avaient tendance à davantage fumer, boire et manger moins équilibré. Ces personnes sont également diagnostiquées plus tard et donc moins bien prises en charge.