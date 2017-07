Méningite : aux Etats-Unis, un bébé de 18 jours décède après avoir été contaminé par un simple baiser

Dans un message émouvant publié sur Facebook, Nicole Sifrit, a rendu hommage à son bébé : "Notre princesse Mariana Reese Sifrit a gagné ses ailes d’ange à 8h41 ce matin, dans les bras de son papa et de sa maman juste à côté d’elle. Elle ne souffre plus et elle est maintenant avec le seigneur. Merci à tous ceux qui ont suivi son parcours et nous ont soutenu dans cette épreuve". Avant d'ajouter : "Elle n’avait que 18 jours mais elle a marqué le monde et nous espérons que l’histoire de Mariana aidera à sauver la vie de nombreux nouveau-nés. RIP mon ange".