Messieurs, trop de sport pourrait diminuer votre libido

Disons le tout de go : non, le sport n'est pas mauvais pour la santé. En revanche, le pratiquer avec excès pourrait atténuer votre libido. C'est une hypothèse soulevée par des chercheurs de l'Université de Caroline du Nord qui ont constaté un lien entre l'intensité et la durée de l'entraînement et la faiblesse de l'appetit sexuel chez les sportifs masculins. Leur étude a été publiée dans la revue Medicine & Science in Sports & Exercise.





Les chercheurs ont composé plusieurs groupes de sportifs, en fonction de la durée et de l'intensité de leur activité physique. Chaque patient a ensuite complété un questionnaire sur sa vie sexuelle et son état de santé. Résultat : après avoir obtenu 1100 réponses, les chercheurs se sont aperçus que les athlètes qui s'entraînent le plus modérément sont les moins susceptibles d'avoir des problèmes de libido. Malheureusement, l'étude ne dit pas pourquoi une activité physique très soutenue pourrait diminuer votre appetit sexuel.