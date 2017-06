Et si c’était la meilleure astuce pour mieux dormir en pleine canicule ?

Le chercheur montre les différences entre la consommation d’une boisson fraîche et une chaude. "Si vous buvez une boisson fraîche, donc plus froide que la température de votre corps, vous allez faire circuler la chaleur et finalement réchauffer votre corps". La sudation étant donc ralentie.





Pire même, consommer une boisson glacée rendrait le corps plus chaud qu’une boisson à la température de notre corps (37°C).