La minute pour comprendre : quels sont les effets du froid sur le corps humain ?

Coup de froid généralisé sur la France. La quasi-totalité du pays est touchée par la vague de froid depuis une semaine, et cela devrait au moins durer jusqu'à jeudi. Mercredi, il s'agit même de la journée la plus froide de la semaine en région parisienne, où le thermomètre doit afficher - 5° !





Le fait est que ces températures négatives mettent nos organismes à l'épreuve. Comment le corps réagit-il ? Quels sont les habitudes prendre pour le ménager ? Et quelles sont les populations les plus à risque ?





En temps normal, la température corporelle est de 37 degrés. En dessous de 35, le corps frissonne. Il s'agit d'hypothermie légère. En dessous de 34, c'est l'hypothermie modérée, avec l'apparition de gelures. Sous les 28 degrés, on parle d'hypothermie sévère, pouvant conduire à la mort. Les maladies respiratoires sont également plus fréquentes, les muqueuses luttant avec plus de difficultés contre les infections en période de grand froid.





Pour se prémunir, il est conseillé de manger en conséquence, de bien se couvrir et d'éviter les efforts physiques.