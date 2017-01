Les 4 conseils du Docteur Kierzek pour se prémunir du froid

1 Doit-on mettre le nez dehors ? En période de froid, certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres. Les personnes âgées, les nourrissons et les personnes cardiaques doivent si elle le peuvent, éviter de mettre le nez dehors.

2 Comment se couvrir au mieux ? Premièrement, il faut s'habiller chaudement, mettre un pull en laine par exemple. Mais surtout il ne faut pas oublier de protéger les extrémités de notre corps : les mains, la tête et les pieds. Il est donc fortement recommandé de porter des gants, un bonnet et de bonnes chaussures qui permettent de ne pas glisser sur le verglas. Si vous êtes en deux roues, protégez-vous le visage et munissez-vous de gants appropriés au froid. La vitesse et le vent augmentent la sensation de fraîcheur, il est donc important d'être couvert. En vélo, allez-y doucement ! En faisant un effort physique alors que les températures sont faibles, vous mettez votre cœur à rude épreuve. Prenez donc votre temps. Dans les transports en commun, n'hésitez pas à vous découvrir pour maintenir une température à peu près stable. Le métro, le bus, le tram sont des "bouillons de cultures" surtout en période d'épidémie de grippe. N'hésitez pas à utiliser des lotions antiseptiques pour vous nettoyer les mains. Enfin si vous êtes malades, évitez les transports en commun pour ne pas contaminer les autres personnes.

3 Que faut-il manger ou boire ? Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas une alimentation riche en graisse qui est préconisée mais plutôt une alimentation riche en vitamines. Il faut manger beaucoup de fruits et de légumes, varier entre la viande et le poisson et éviter les compléments alimentaires souvent inutiles. C'est paradoxal, en hiver, on se déshydrate facilement. Avec le froid, et la déshydratation, le système cardiovasculaire peut provoquer des thromboses, des caillots de sang qui se forment dans la veine. Boire des boissons chaudes est donc conseillé mais il ne faut bien sûr pas abuser du café ni du thé.