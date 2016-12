Morsures de tique : une pommade pour contrer la maladie de Lyme ?

Ce nouveau médicament, encore en phase de test, doit confirmer ses effets thérapeutiques à plus grande échelle. Ce n'est qu'ensuite qu une commercialisation pourra être envisagée. Le traitement de référence reste donc les antibiotiques, à prendre pendant 3 semaines. Et pour éviter tout risque d'infection, mieux vaut se protéger avec des vêtements longs et des répulsifs cutanés lors des balades en forêt.





Devant l’essor des cas de la maladie de Lyme en Europe, les pouvoirs publics s’engagent. En France, entre 20.000 et 30.000 nouveaux cas sont recensés chaque année. C’est pourquoi le ministère de la Santé a présenté un "Plan national de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies transmissibles par les tiques" fin septembre 2016. Le gouvernement souhaite ainsi renforcer la prévention, le diagnostic et la prise en charge des patients… sans oublier de mobiliser la recherche.