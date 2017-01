Bébé décédé après une prise d'Uvestérol D : comment administrer de la vitamine D à un nourrisson sans danger ?

Ce médicament, produit par les laboratoires Crinex, est prescrit presque systématiquement pour prévenir et traiter les carences en vitamine D chez le nourrisson et l’enfant de moins de 5 ans. Il est aussi prescrit chez la femme enceinte ou qui allaite et chez la personne âgée. Il permet la fixation osseuse du calcium, et contribue donc à la croissance des plus jeunes.





S’il en existe plusieurs formes, l’Uvestérol D se présente sous la forme d’une solution buvable (arôme fruits rouges) avec pipette graduée, comme l’explique le site spécialisé Eureka Santé.