Nanoparticules dans les aliments, dans les cosmétiques... Pourquoi ces substances inquiètent

L'argument des anti-nano pour les faire interdire se base sur leur toxicité encore mal connue chez l'homme. En effet, la dimension microscopique des nanoparticules leur permet de pénétrer dans nos organismes lorsque nous respirons ou lorsque nous ingérons des produits en contenant. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) considère ainsi que certaines sont "toxiques" pour l’homme et l’environnement. De son côté, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le dioxyde de titane comme "cancérigène possible" lorsqu’on le respire dès 2006.





Pour l’association AGIR, l'utilisation des nanoparticules est si répandue qu’elle demande au gouvernement un moratoire en raison d'un danger potentiel, notamment pour les personnes les plus fragiles : les enfants notamment et les femmes enceintes. Leur toxicité est encore mal connue mais la récente étude de l'Inra a alerté les ministères de la Santé, de l'Agriculture et de l'Economie.





Ces ministères "ont décidé de saisir conjointement l'Anses afin de déterminer si l'additif alimentaire E171 présente un éventuel danger pour les consommateurs", précisent-ils dans un communiqué conjoint. Le but : tenter de savoir si une extrapolation à l'homme des résultats est possible. Ce que n'affirment pas les deux directeurs de recherches de l'Inra, Fabrice Pierre et Eric Houdeau. Pour eux, "on ne peut pas conclure sur la base de cette étude au caractère cancérigène du E171".