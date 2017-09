Nantes, Paris, Nice... les punaises de lit prolifèrent dans les grandes villes : comment se débarrasser de ce fléau ?

Avant toute chose, il convient d'identifier avec certitude que l'on a bel et bien à faire à une invasion de punaises. Et certains signes ne trompent pas. L’insecte, qui se développe notamment dans les lits et dans les draps - mais aussi dans les meubles ou recoins - se nourrit principalement de sang humain. Sa piqûre, généralement indolore, laisse des marques facilement reconnaissables sur la peau, à l’instar des moustiques. Leur multiplication peut néanmoins causer des démangeaisons plus au moins sévères à même de perturber le sommeil. Et pour cause : selon le site punaise.fr, le nuisible peut nous piquer jusqu’à 90 fois par nuit !





La raison de sa propagation rapide, elle, réside dans sa capacité à se déplacer… à notre insu : il suffit d’être en contact avec une personne infectée ou d’entrer en contact avec un meuble contaminé pour en ramener chez soi. Et si certains scientifiques soupçonnent l'animal de pouvoir transmettre des maladies, jusqu'ici, rien n'a été en mesure de le prouver.