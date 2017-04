"Maladie du soda" : la stéatose hépatique touche-t-elle réellement 12% des Français ?

SANTÉ – C'est une maladie rare dont on entend beaucoup parler depuis quelques temps. La NASH ou stéatose hépatique non alcoolique en français, plus communément appelée "maladie du soda" - celle qui a failli coûter la vie à Pierre Ménès -, toucherait 12% de la population française, soit 6 millions de personnes. Un chiffre exagéré ? LCI a posé la question au professeur Patrick Marcellin, hépatologue à l'hôpital Beaujon de Clichy.