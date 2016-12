Neuf régions touchées par l’épidémie de grippe : il est encore temps de se faire vacciner !

Elle ne vous avait sûrement pas manqué. Et pourtant, la grippe est bel et bien de retour. Installée en Ile-de-France et en Bretagne depuis la semaine dernière, elle s’étend désormais à presque toute la métropole. Seules quatre régions sont encore épargnées (Hauts-de-France, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Corse). Santé Publique France les classe tout de même en phase pré-épidémique.