Non, les tampons hygiéniques ne favorisent pas les chocs toxiques liés aux règles

Ainsi, le choc toxique serait davantage lié à un "défaut d'information" sur l'utilisation du tampon que sur le tampon lui-même. Mais après avoir tenté de reproduire les conditions de culture de celles d’un vagin et testé les protections des marques les plus utilisées, l’étude pointe du doigt une autre protection qui a le vent en poupe et peut rester en place jusqu’à douze heures, la coupe menstruelle. En permettant une arrivée d’air plus importante, elle pourrait favoriser la croissance du staphylocoque.





Quelle que soit la protection choisie, elle ne doit pas être portée plus de quatre à six heures, ce qui exclut donc la nuit, rappellent les chercheurs, au profit d’une serviette hygiénique par exemple. "Quand on les utilise correctement, le risque est moindre, mais pas de zéro", conclut le Pr Lina.