Nouvelles règles sur le don d'organes : "60.000 personnes supplémentaires se sont déjà fait connaître sur le registre des refus"

LCI : Qu’est-ce qui a vraiment changé en matière de don d'organes depuis le 1er janvier 2017 ?

Docteur Patrice Guerrini : Depuis cette date, un nouveau décret concernant le don d’organes et de tissus est appliqué en France. Ce décret ne modifie pas les 3 grands principes de la loi de bioéthique, qui sont le consentement présumé (nous sommes tous des donneurs potentiels sauf si l'on s'y est opposé de son vivant), la gratuité du don, et l’anonymat entre le donneur et le receveur. Mais désormais, les modalités de refus sont précisées : le principal moyen de s’opposer au prélèvement de ses organes et tissus après la mort est de s’inscrire sur le registre national des refus. Et pour plus de simplicité, on peut désormais le faire en ligne, sur le site registrenationaldesrefus.fr, et non plus seulement par courrier. De plus, le refus peut désormais être partiel, et ne concerner que certains organes ou tissus. Sinon, vous pouvez également faire valoir votre refus de prélèvement par écrit et confier ce document à un proche. Enfin, vous pouvez communiquer oralement votre opposition à vos proches, qui devront en attester par écrit auprès de l'équipe médicale. Le but, c'est de ne plus faire porter le poids du choix sur le dos des familles. C'est à chaque personne de prendre en main sa destinée.