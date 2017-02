Obésité, diabète : l'étiquetage nutritionnel n'a pas prouvé sa pertinence, selon l'Anses

Les autorités sanitaires lancent un pavé dans la marre. Le principe d'un étiquetage nutritionnel simplifié pour distinguer les aliments trop riches de ceux qui sont plus sains a été adopté il y a plus d'un an dans la loi de Santé avec l'objectif de mieux informer pour faire diminuer les maladies chroniques telles que l'obésité ou le diabète notamment.





L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) a en effet affirmé ce lundi qu'"en l'état actuel des connaissances, la pertinence nutritionnelle dans une perspective de santé publique des systèmes d'information nutritionnels examinés n'est pas démontrée". En clair, rien ne prouve pour le moment que ce dispositif sera efficace.