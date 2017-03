"On me dit que je devrais porter un soutif" : il veut porter plainte contre un médicament suspecté de faire pousser les seins des hommes

Les effets indésirables qu'il dit subir à cause de cet antipsychotique pourrissent la vie d’Alexandre Laurent. Depuis 2006, ce Thaonnais de 25 ans qui souffre de troubles bipolaires prend du Risperdal, relate Vosges Matin. Problème : quelques mois après le début du traitement, sa poitrine se durcit et se développe fortement. Il signale ces désagréments mais continue à se voir prescrire le médicament.





"Un traitement longue durée qui, d’après lui, va le conduire à une prise de poids de 50 kilos et des spasmes musculaires au niveau des membres inférieurs", indique le média régional."Des personnes me disent que je devrais porter un soutif", regrette le jeune homme qui n’ose plus sortir de chez lui sans sa compagne ou "profiter de la piscine en été" : "Je ne peux pas me mettre torse nu devant les voisins, cela me complexe".