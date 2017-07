Onze vaccins obligatoires pour les enfants : des sanctions pour les parents qui s’y opposeraient ?

"Les vaccins, ça marche, ça fonctionne, ça a sauvé des centaines de millions de vies". Lors d’une prise de parole aux rencontres économiques d’Aix-en-Provence samedi, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a déploré une nouvelle fois la défiance d’une partie de la population française envers cette médication.





"Il y a des gens qui ne vaccinent plus leurs enfants. En fait, ils comptent sur la protection des autres, sur le fait qu'il n'y a plus d'épidémie, pour protéger leurs enfants", a critiqué la ministre, ajoutant que notre société avait "la mémoire extrêmement courte". "Le problème, c'est qu'à force de ne plus vacciner les enfants, on a des épidémies de rougeole, on a des méningites, on a des gosses qui meurent chaque année de maladies évitables. C'est insupportable", a-t-elle ajouté.