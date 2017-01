Opération coup de poing contre des médecins qui refusent de soigner les patients CMU

"Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire". Au nom du serment d'Hippocrate et de la loi, mais surtout pour défendre les patients les plus socialement fragiles, une quarantaine d'associations ont saisi le Défenseur des droits d'exemples de praticiens arborant sur le web leur refus de soigner les patients bénéficiaires de la Couverture maladie universelle (CMU) ou de l'Aide médicale d'Etat (l'AME, qui prend en charge les frais de santé de personnes en situation irrégulière au regard du droit du séjour), fait savoir Le Monde ce vendredi.





Médecins du Monde, la Fédération des acteurs de la solidarité (Fnars) et le Collectif interassociatif sur la santé (CISS, qui regroupe 40 associations de patients) dénoncent symboliquement douze cabinets de médecins ou dentistes faisant figurer, sur leur page Doctolib.fr ou Monrdv.com (des sites de prise de rendez-vous médicaux), "Pas de CMU" ou "Pas de CME". L’instance publique indépendante a ouvert l'enquête, adressant des demandes d’explications à ces praticiens qui refusent donc ouvertement de soigner ces patients précaires au tarif conventionnel, à savoir sans dépassement d’honoraires.