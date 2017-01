Pas assez de protéines, trop d'eau ou de sel... Les steaks végétaux ne sont pas toujours bons pour la santé

Résultat, ces steaks végétaux ne seraient pas tous satisfaisants pour l’équilibre alimentaire. "La moitié de nos produits ne contient pas assez de protéines, soit un minimum de 15 % par portion, à l’instar de la viande", rapporte le magazine. Car si les steaks végétaux ont bien l’aspect de la viande, ils n’en ont pas forcément les atouts. "Si la recette n’inclut pas de soja ni de seitan, il est difficile d’atteindre un apport en protéines suffisant pour répondre aux besoins quotidiens", explique la diététicienne.





Parmi le panel, les marques Bjorg, Céréalpes, Herta, Monoprix et Picard n’apporteraient ainsi pas suffisamment de protéines et ne constituraient donc pas un substitut carné intéressant. A l’inverse, d’autres marques contiennent plus de protéines. Parmi elles : Carrefour, Lima, Soy et Sojasun.