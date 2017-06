Passage de 3 à 11 vaccins obligatoires : 200 médecins défendent la ministre de la Santé

C'est un soutien sans détour. Dans une pétition publiée ce jeudi dans Le Parisien, 200 médecins soutiennent le projet de la ministre de la Santé Agnès Buzyn de rendre obligatoire onze vaccins. Dénonçant les "lobbys anti-scientifique et anti-vaccination" qui "manipulent l'opinion en jouant sur la peur", ces professionnels de la santé affirment que cette augmentation de la couverture vaccinale "vise la protection de la population".





Mardi, la ministre de la Santé Agnès Buzyn confirmait sa volonté d’étendre la vaccination obligatoire à la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l’hépatite B, la bactérie haemophilus influenza, le pneumocoque, le méningocoque C, en plus de la diphtérie, du tétanos et de la polio, déjà obligatoire.