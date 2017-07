Passage de 3 à 11 vaccins obligatoires : est-ce vraiment utile ?

Une question se pose : allez-vous devoir faire piquer votre bambin onze fois pour le protéger ? "Non, il n'y aura pas plus d'injections, répond le Pr Guimezanes. Les huit vaccins facultatifs (coqueluche, oreillons, rougeole, hépatite B, rubéole, méningocoque C, pneumocoque et contre la bactérie Haemophius influenzae) respecteront le calendrier vaccinal et seront combinés dans un seul et même produit.





Ainsi, un seul et même vaccin suffit pour la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l’hépatite B et l’Haemophius influenzae, une injection supplémentaire sera nécessaire pour la rougeole, les oreillons et la rubéole (à 12 et 16 mois), une autre contre le pneumocoque (à deux, quatre et 11 mois) et une dernière contre le méningocoque C (à cinq et 12 mois).