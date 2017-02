Que sont les perturbateurs endocriniens et où les trouve-t-on ?

Petit passage en revue des plus connus, à commencer par le Bisphénol A (BPA), interdit en France dans tous les contenants alimentaires depuis 2015, mais toujours utilisé dans le reste de l'Union européenne (et donc susceptible de se retrouver chez nous). Cette substance chimique est principalement utilisée pour la fabrication de plastiques et de résines. On la retrouve par exemple dans le polycarbonate, un plastique rigide et transparent qui sert à fabriquer des bouteilles recyclables et de la vaisselle. Le problème, c'est qu'il peut migrer dans les aliments et les boissons stockés dans des matériaux qui contiennent cette substance, surtout si les aliments sont chauffés avec leur emballlage.





Il faut savoir que tous les emballages et objets plastifiés, jouets inclus, sont identifiés par un symbole (un chiffre compris entre 1 et 7 entouré d'un triangle). Les plastiques les plus sûrs sont représentés par les chiffres 2, 4 et 5. Le BPA est facilement repérable grâce à son code d'identification 7 indiqué sur les produits.