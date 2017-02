Perturbateurs endocriniens : comment est-on contaminé ?

Et pour ne rien arranger, les pathologies, que ce public à risque est susceptible de développer, peuvent "apparaître plusieurs décennies plus tard, voire sauter plusieurs générations". L’exemple le plus criant de ce phénomène est celui du Distilbène, ce puissant oestrogène de synthèse (qui a des particularités proche du Bisphénol A) avait été prescrit à fortes doses entre 1948 et 1976 aux femmes enceintes présentant des risques de fausses couches. Résultat : "les femmes dont les mères s’en étaient vues donner pendant leur grossesse se sont avérées particulièrement sujettes au cancer du vagin, à diverses malformations de l’appareil reproducteur, à des grossesses anormales et à des modifications de la réponse immunitaire", raconte Jean Lefevre.





Autre argument frappant, celui rapporté par André Cicolella, président du Réseau Environnement Santé, issu d'une étude réalisée en 2015 par l'école de santé publique de Berkeley aux Etats-Unis. "Elle a mis au jour que les femmes exposées au DDT (un pesticide vedette dans les années 50/60 aujourd'hui interdit) pendant leur grossesse avaient des filles qui, une fois arrivées à la cinquantaine, développait quatre fois plus de cancer du sein que le reste de la population".





"Il faut savoir qu’une grande partie des cancers du sein que l’on voit actuellement date de l’exposition au DDT : + 500.000 chaque année dans le monde", dénonce André Cicolella. "C’est le même chiffre que pour le Sida, on peut donc véritablement parler de pandémie, même si beaucoup ne veulent pas utiliser ce terme".