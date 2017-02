Perturbateurs endocriniens : ce que dit la loi et comment les éviter

Mardi 28 février, les pays membres de l'Union européenne se réunissent à Bruxelles pour déterminer une fois pour toutes, après des mois de tergiversations et d'allers-retours, la définition des perturbateurs endocriniens. Pour l'occasion, LCI s'est penché sur le sujet pour définir ces produits chimiques, ainsi que les différents produits où ils pouvaient être repérés et aussi ce qu'ils avaient comme conséquence sur une trop longue exposition. Place désormais à ce que le consommateur peut faire pour les éviter, et comment la loi ne l'aide pas vraiment dans cette démarche.