Perturbateurs endocriniens : 3 conseils pour limiter votre exposition

Le premier conseil, c'est de manger bio, souligne pour metronews Philippe Perrin, directeur de l'Institut de formation en santé environnementale . En effet, certains pesticides sont aussi des perturbateurs endocriniens. L'étude de Générations futures souligne ainsi que, sur les 21,35 perturbateurs endocriniens retrouvés en moyenne par femme francilienne, 19,42 étaient des pesticides. On en retrouve dans ce que l'on ingère "du fait des traitements faits sur les produits avant récolte". Si éplucher les fruits et légumes peut limiter l'exposition, ce n'est pas toujours suffisant ni faisable. "Les céréales complètes par exemple, dont on peut dire qu'elles conservent leur peau, sont chargées en pesticides."





Autre recommandation : évitez tout plastique à usage alimentaire. "Ils sont de nature à contaminer les aliments lorsque ceux-ci sont chauds et gras." Attendez donc que vos restes aient refroidi avant de les verser dans une boîte hermétique et réchauffez-les au micro-ondes dans une assiette. N'hésitez pas non plus à choisir des boîtes en verre pour conserver vos aliments.