Perturbateurs endocriniens : des dizaines de substances nocives dans les cheveux des enfants

Bisphénol A, phtalates, pesticides... Des traces de dizaines de perturbateurs endocriniens ont été retrouvées dans les cheveux d'enfants de 10 à 15 ans, selon une étude publiée ce jeudi par 60 millions de consommateurs. "Aux très hautes autorités d'arrêter de jouer les poules mouillées et d'imposer des règles. [...] Et rappelons que la meilleure pression vient des consommateurs, capables de refuser d'acheter des produits non vertueux", interpelle la rédactrice en chef du magazine Sylvie Metzelard dans son éditorial, évoquant les risques de ces substances pour le développement et la fertilité.





L'association de consommateurs a fait analyser par un laboratoire indépendant une mèche de cheveux d'un panel de 43 enfants et adolescents de 10 à 15 ans, habitant "sur tout le territoire" français, tant en ville qu'en milieu rural, pour y rechercher 254 substances "répertoriées comme des perturbateurs endocriniens potentiels ou avérés". Les résultats montrent que des polluants ont été détectés dans les cheveux de tous les jeunes participants : 23 à 54 molécules ont été retrouvées selon les enfants (34 en moyenne). Des résultats qui "suggèrent fortement" que les petits Français sont "tous contaminés", s'alarme le magazine.