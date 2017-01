Perturbateurs endocriniens : ils sont aussi dans les préservatifs

Autre découverte faite par un professeur d’endocrinologie pédiatrique, la présence de dodécane, pentadécane et octadécane. D’après le règlement européen REACH, ces composants s’avèrent toxiques à l’inhalation. "Ils sont a priori placés dans le lubrifiant et donc très absorbables par les muqueuses du garçon et de la fille. Certes, on peut dire qu’il s’agit de quantités infinitésimales mais, avec les perturbateurs endocriniens, la dose ne fait pas le poison", décrit le scientifique cité par Le Lanceur. Si le fabricant n’a pas l’obligation de fournir intégralement la liste des molécules utilisées, il doit cependant garantir leur innocuité pour le consommateur. Contactée par LCI, la marque Durex n’a pas donné suite à nos sollicitations.





Par ailleurs, sur les dix-sept composants majeurs du préservatif, six présenteraient des empreintes chimiques. D’après le laboratoire qui a réalisé cette analyse, Analytika, ces produits appartiendraient à la formulation "biocide/spermicide". Ils seraient composés de substances potentiellement allergènes.