L'Europe va-t-elle enfin légiférer sur les perturbateurs endocriniens ?

Après avoir retravaillé sa copie à plusieurs reprises, la Commission européenne a finalement livré sa dernière version en décembre. Une nouvelle définition "inacceptable" pour la ministre de l'Environnement Ségolène Royal, qui interdirait encore moins de substances. En cause, un rajout de dernière minute qui "exclut les substances actives conçues volontairement pour agir sur les systèmes hormonaux des organismes cibles, insectes pour les insecticides et mauvaise herbes pour les herbicides", explique François Veillerette, le directeur de Générations Futures.





"Selon nos recherches, cette définition empêcherait d’interdire en tant que perturbateurs endocriniens au moins une trentaine de pesticides autorisés en Europe", ajoute François Veillerette. Selon l’association, cette exemption est une demande récurrente de l’industrie phytopharmaceutique (plusieurs milliards d'euros sont en jeu) à laquelle la Commission a semble-t-il cédé. L’Allemagne, pays siège des fabricants de pesticides Bayer et BASF, serait à l’initiative de cet ajout qui figure toujours dans le texte.





Pour le docteur Jean Lefevre, porte-parole de Santé Environnement France joint par LCI, "toutes les techniques sont bonnes du côté des industriels pour bloquer la situation. Leurs intérêts sont les mêmes que pour le lobby du tabac". Le tabac, dont on ne cache plus les effets néfastes, et qui est le premier polluant présent dans les logements. "Il faut savoir que la fumée de cigarette contient quatre mille substances, dont plus de quarante sont cancérigènes", rappelle Jean Lefevre.