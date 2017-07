Un homme dans le coma après une piqûre de frelon : comment réagir en cas d'attaque ?

Tranquillement installé(e) sur un transat au bord de la piscine, vous profitez d’un moment de détente avec un verre de jus de fruit bien frais à main. Mais voilà qu’un petit insecte jaune et noir commence à virevolter autour de vous. Après un bond de 6 mètres, vous n’êtes plus détendu car, à y regarder de plus près, vous avez reconnu... le frelon.





S’il ressemble beaucoup à une guêpe, on peut l'identifier facilement grâce à sa grande taille, comprise entre 20 et 35 mm, contre 10 à 18 mm pour sa cousine de la famille des hyménoptères. Il est également plus velu et sa tête est davantage orangée.