Pornographie : les adolescents y sont exposés de plus en plus tôt

Sur les jeunes interrogés, 68% a vu son premier film entre 13 et 15 ans. Un âge où ils ne sont pas prêts à voir de telles séquences et ils le reconnaissent bien volontiers. Ainsi, 53% des garçons et 59% des filles estiment qu’ils étaient trop jeunes lorsqu’ils ont vu leur premier film pour adulte. Près de la moitié est d’ailleurs tombé dessus par hasard.





Plus inquiétant, 45% des garçons et 43% des filles ont tenté de reproduire les pratiques qu’ils avaient vues en ligne. Une exposition précoce qui a des répercussions sur la vie quotidienne des adolescents. En attestent plusieurs faits divers dont celui du collège parisien Montaigne. Cinq garçons de 10 et 11 ans étaient passés en conseil de discipline pour attouchements et propos obscènes sur des filles de leur classe.





Dans ce contexte, la ministre des Familles, Laurence Rossignol, organise une journée de réflexion le 21 mars prochain pour tenter d’endiguer ce phénomène. Elle propose notamment l’installation d’un contrôle parental par défaut sur tous les ordinateurs et téléphones portables. "Ce serait aux utilisateurs qui n’en ont pas besoin de le désactiver et non l’inverse", précise-t-elle au Figaro.