Pour faire des économies, des hôpitaux expérimentent le logement des patients à l'hôtel

Pour les malades qui habitent loin et qui doivent parfois se présenter à l’hôpital plusieurs jours de suite, certains établissements proposent de loger ces personnes dans des hôtels à proximité. Il s’agit de malades qui peuvent faire ce déplacement et qui ne nécessitent pas une surveillance la nuit. Plus d’une quarantaine d’établissements expérimentent ce dispositif dans toute la France qui permettrait aux hôpitaux d’importantes économies.