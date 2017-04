Les cancers chez les enfants ont augmenté de 13 % en 20 ans

Entre les années 1980 et les années 2000, les cancers chez les enfants ont augmenté de 13 % selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) publiée mercredi par la revue britannique The Lancet Oncology. Sur la période 2000 - 2010, l'incidence des cancers chez les jeunes de moins de 14 ans a ainsi été de 140 cas pour un million d'enfants, évalue le Centre international de recherches contre le cancer (CIRC), l'agence spécialisée de l'OMS. Avec presque un tiers des cas, la leucémie est le plus répandu des cancers, suivie des tumeurs du système nerveux central (20 %) et des lymphomes.





"Une partie de cette augmentation peut être due à une détection meilleure ou plus précoce de ces cancers", indique le CIRC sans pour autant s'avancer sur les proportions que cela peut avoir. Mais cette hausse peut également s'expliquer par "des facteurs extérieurs, tels que des infections ou certains polluants présents dans l'environnement", précise l'agence.