Pourquoi les mères ont tendance à porter leur bébé à gauche (et ont bien raison !)

Loin d’être le fruit du hasard, ce geste serait en fait instinctif. Même si elles n’en ont pas conscience, les mères gardent de cette manière le côté droit de leur cerveau libre. Et cet hémisphère droit est la partie qui traite toutes les nouvelles informations et analyse le langage émotionnel. Grimace, bâillement ou sourire de bébé, rien ne lui échappe.





De son côté, l’hémisphère gauche est la partie la plus terre-à-terre du cerveau puisqu’il traite les informations de manière logique et ordonnée. C’est la partie la plus active dans le langage ou pour faire un calcul par exemple.





Bien sûr, les deux parties du cerveau communiquent entre elles. Mais selon les chercheurs, porter son bébé à gauche permettrait aux mamans de mieux décoder le langage corporel de bébé. Rien ne vaut les bras d’une maman, donc, surtout quand elle le tient du côté gauche, près de son cœur.