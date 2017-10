Pourquoi tous les adolescents devraient être exempts de cours avant 8h30

Objectif ? Rechercher spécifiquement les symptômes anxieux et dépressifs, en évaluant l'hygiène de sommeil, le rythme circadien (cycle de 24 heures pendant lequel un certain nombre de mécanismes biologiques et physiologiques se répètent) et l’heure du début des cours. Verdict ? Avant et après 8h30, la différence est flagrante, sur ces symptômes, et ce indépendamment des autres facteurs.





"Nos résultats suggèrent qu'une bonne hygiène de sommeil procure un avantage aux lycéens, quelle que soit leur heure de coucher. Mais il faudrait également revoir les horaires de début des cours", note Jack Peltz, psychiatre à l’université de Rochester, et auteur principal de l’étude. Et de détailler : "Un début de cours trop tôt met plus de pression sur le processus de sommeil, et augmente le nombre de symptômes mentaux, alors qu'un début plus tardif semble être un facteur de protection important pour les adolescents".