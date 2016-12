L’épidémie de grippe a déjà causé 8 décès : une campagne de sensibilisation explique comment s’en protéger

Depuis le début de la surveillance, la grippe saisonnière est responsable de 179 cas graves admis en réanimation et du décès de 8 personnes, selon Santé publique France. De son côté, le réseau de surveillance Sentinelles, chargé de suivre l’évolution de la maladie, dénombre plus 200.000 nouveaux cas de grippe en l’espace d’une semaine. Le bulletin publié ce mercredi confirme ainsi que le seuil épidémique (175 cas pour 100.000 habitants) est dépassé au niveau national. Si aucune région n’est épargnée, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et la Normandie sont davantage concernées.