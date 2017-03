Psychiatrie : de nouvelles règles pour limiter l’abus des recours à la contention et à l’isolement

Première indication : les mesures d’isolement et de contention peuvent être utilisées pour prévenir "une violence imminente du patient ou répondre à une violence immédiate, avec un risque grave pour l’intégrité du patient ou celle d’autrui". Cependant, d’autres mesures de prévention des épisodes de violence doivent d’abord être tentées. La HAS précise : "L’isolement ne doit être utilisé qu’en dernier recours, pour une durée limitée, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient. Il doit être pleinement justifié par des arguments cliniques." Il ne doit normalement pas excéder douze heures mais peut être renouvelé.





De même pour la contention qui doit rester une mesure médicale : "Un entretien et un examen médical sont réalisés au moment de la mise sous contention mécanique (par un psychiatre)". Cette mesure doit être limitée à six heures, mais peut-être renouvelée si l’état de santé du patient le nécessite et dans les mêmes conditions. La HAS précise qu’elle ne peut se faire qu’en position allongée, sur un lit adapté et que chaque membre doit être maintenu par une attache verrouillée.