Une Américaine meurt après avoir été piquée par des punaises de lit, une première

Il s’agirait d’une première. Mary Stoner, une Américaine 96 ans, n'a pas survécu à une infection bactérienne vraisemblablement causée par des piqûres de punaises de lit. Son appartement était infesté de cet insecte mesurant de 4 à 7 millimètres et dont il est très difficile de venir à bout.





La nonagénaire, originaire de Hanover en Pennsylvanie, avait été plusieurs fois hospitalisée aux urgences du York Hospital. Sa fille et sa petite-fille s’étaient notamment inquiétées de la présence de plaies sur plus de 50% de son corps, relate le quotidien The York Dispatch.