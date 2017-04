Quand de simples feuilles d'épinard peuvent guerir un cœur malade

Et si notre vie tenait à une simple feuille d’épinard ? Malgré l’apparence invraisemblable de ce scénario qui pourrait tout droit sortir de Popeye, les ingénieurs biomédicaux de l’Institut polytechnique de Worcester, dans le Massachusetts, y croient dur comme fer. Grâce à leur composition veineuse, ces végétaux pourraient soigner certains problèmes cardiaques et remédier au problème des pénuries d’organes. D’après les tests des scientifiques, leur réseau sanguin est potentiellement capable de faire circuler le sang dans un cœur, permettant ainsi de revasculariser l’organe de personnes souffrant par exemple d’insuffisance cardiaque.





Si aujourd’hui, fabriquer et cultiver des cellules humaines est entré dans le champ des possibles, créer un réseau sanguin dont les vaisseaux ne dépassent pas dix micromètres de large est autrement plus compliqué, voire impossible. "Et sans ce réseau macro vasculaire, le transport de l’oxygène ne se fait plus ", explique Joshua Gershlak, un étudiant ayant participé à l’aventure. Dans le cas d'une maladie cardiaque, les feuilles d’épinard pourraient permettre une vascularisation nécessaire à la guérison. Le tout après transformation...