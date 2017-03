Quand les cinquantenaires se remettent au sport

EN FORME - Après quelques années d'inactivité, Alexandre a fait le choix de se remettre au sport en pratiquant le football à raison d'une fois par semaine au sein d'une association. Et il n’est pas le seul. Tous ici ont un point commun : ils ont plus de cinquante ans. Et à cet âge, la motivation pour faire du sport est toute trouvée : garder les capacités motrices, physiques et psychologiques mais aussi faire des rencontres.