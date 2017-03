Quand les huiles essentielles ne purifient pas l’air mais le polluent davantage !

LCI : C’est la première fois que vous traitez des huiles essentielles. Pourquoi était-ce important selon vous ?

Christelle Pangrazzi : La lutte contre les polluants et les allergènes présents dans nos foyers est devenue un vrai argument marketing pour tous les fabricants. Mais ces produits ne purifient pas la maison comme ils le font croire, au contraire. Dans notre étude, nous avons analysé 46 produits dits "purifiants", dont 10 sprays aux huiles essentielles parmi les plus vendus. Verdict : tous contiennent des substances indésirables.

LCI : Quelles sont ces substances et les risques pour la santé ?

Christelle Pangrazzi : Les composés organiques volatils (COV), qu’on retrouve dans les produits ménagers mais aussi dans les huiles essentielles, sont connus pour présenter un risque pour l’appareil respiratoire. D’autres molécules contenues dans ces cocktails sont très allergisantes et peuvent déclencher des crises d’asthme. En pulvérisant ces produits à outrance, les utilisateurs s’exposent également à un risque de sensibilisation et deviennent plus sensibles aux allergènes. Certains produits contenant de la perméthrine peuvent représenter un danger mortel pour les chats.

LCI : Y a-t-il un défaut d'information sur les étiquettes ?

Christelle Pangrazzi : Oui, les deux tiers des marques rétrécissent les pictogrammes de danger, sûrement pour ne pas effrayer les consommateurs. Il n’y a pas non plus d’avertissements sur les risques d’allergies. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Syndicat français des allergologues (Syfall) milite pour que soient supprimées les mentions comme "respirer un air plus pur". Pire, certains conseils d’utilisation recommandent 6 à 8 pulvérisations dans la journée, et une avant le coucher. Il faut bien comprendre qu’en diffusant ce type de produit chez soi, on ajoute de la pollution intérieure. Et ce risque est plus grand pour les enfants de moins de trois ans, ce qui n'est pas toujours indiqué.

LCI : Même si ce sont des produits naturels ?

Christelle Pangrazzi : Comme nous l’a si bien dit le Pr Frédéric de Blay, le chef du pôle Pathologie thoracique de l’hôpital civil de Strasbourg, "tout ce qui est naturel n’est pas forcément bon pour la santé". Par exemple, un allergique peut mourir s’il se balade en plein milieu d’un champ de colza au printemps. Les COV restent nocifs et ce, peu importe que leur origine soit naturelle ou synthétique. De plus ces produits peuvent aussi contenir de l’éthanol, naturel certes, mais qui peut endommager les voies respiratoires.

LCI : Alors que pouvons-nous faire pour vraiment assainir l’air de notre intérieur ?

Christelle Pangrazzi : Le meilleur geste reste d’aérer au moins 30 minutes par jour. Bien sûr, mieux vaut éviter les heures de pointe pour le faire lorsqu’on habite en ville. Ne pas trop chauffer et éviter l’humidité permet aussi de limiter la prolifération des acariens. Un entretien basique, en faisant le ménage régulièrement par exemple, est suffisant. Il n’y a aucune raison de recourir aux produits de synthèse, si ce n’est pour dépenser de l’argent.