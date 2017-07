Que mettre dans sa trousse à pharmacie pour les vacances ?

Au bord de la mer ou en montagne, les vacances d’été sont souvent synonymes de coups de soleil, de piqûres et de petits bobos en tout genre. Crèmes solaires, lotions anti-moustiques et compresses sont alors les meilleures alliées du vacancier. Le danger peut aussi venir de la gastronomie locale quand on voyage à l’étranger.