Quel que soit l'âge, les cheveux gris annonceraient un risque cardiaque

Pour cette étude d’observation, les chercheurs ont passé au crible les données de 545 hommes qui ont passé un scanner pour diagnostiquer une maladie coronarienne (cardiopathie ischémique). Les patients ont ensuite été divisés en deux groupes : les malades d’un côté et ceux qui ne l’étaient pas, de l’autre. Les scientifiques ont ensuite comparé leur quantité de cheveux gris et blancs et les ont classés selon leur note obtenue au score de blanchiment. Le 1 correspondant à un cheveu coloré et le 5 à un cheveu blanc, dépourvu de mélanine.





Les résultats montrent qu’en plus des facteurs de risques traditionnels (hypertension, diabète, tabagisme ou antécédents familiaux), les cheveux font partie des signes avant-coureurs de la maladie. Plus surprenant, ce constat est valable peu importe l’âge du patient. Les personnes qui voient apparaître leurs premiers cheveux blancs à la trentaine par exemple sont donc tout aussi exposées. Pourquoi ? C’est le niveau de stress oxydant (déséquilibre entre les cellules), en cause dans l’accélération du processus de dégradation des mélanocytes (les cellules qui pigmentent la peau), qui est un signe prédictif.